Youtuber compra una Lamborghini Gallardo e la lancia nel più grande trituratore al mondo

Una Lamborghini Gallardo contro un trituratore industriale. Ecco il video della nuova pazzia proveniente dal secondo canale Youtube più seguito al mondo. L'auto, sprovvista del vano motore, sarebbe stata comunque destinata alla demolizione.

Il canale Youtube MrBeast, il cui proprietario è è James Stephen Donaldson, detiene la seconda posizione come canale più seguito con ben 182 milioni di iscritti. Ogni video caricato sul suo canale YouTube si traduce in milioni di visualizzazioni.

Nel suo video più recente, già visto da 90 milioni di persone e in costante crescita, in seguito a un sondaggio, la gente desiderava vedere una Lamborghini Gallardo (probabilmente in versione Superlegera) essere "inserita" nel più grande trituratore industriale del mondo.

L'auto è stata posizionata su una piattaforma: all'inizio sembrava quasi quasi danzare sui denti del trituratore, ma purtroppo, era solo una questione di tempo prima che dalla parte opposta della struttura iniziasse ad emergere un ammasso di frammenti neri e rossi, provenienti dalla Gallardo.

La Lamborghini Gallardo, presentata nel lontano 2003, è stata un'auto che ha fatto la storia. In produzione per un intero decennio, è diventata il modello più venduto nel portafoglio della Lamborghini, con ben 14.022 esemplari costruiti e venduti durante il suo ciclo di produzione. Ora, il best-seller dell'azienda è il SUV Urus che presto uscirà in versione Plug-In Hybrid.

Dotata di un potente V12 da 5,0 litri erogava una potenza di 493 cavalli e una coppia di 510 Nm, mentre il V12 da 5,2 litri successivo al restyling erogava 513 cavalli e la stessa quantità di coppia. Una macchina davvero straordinaria che ha segnato l'epoca delle supercar.

Anche se è un caso molto diverso, lo youtuber WhistlinDiesel ha incendiato e distrutto la sua Ferrari F8 in seguito a delle prove su terreno sconnesso, che ne hanno causato l'incendio distruggendo anche la macchina di supporto dove era posizionato il cameraman.