Gli youtuber di Casal Palocco potevano noleggiare la Lamborghini Urus? C'è chi dice no

Il recente incidente di Casal Palocco, nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni, ci ha molto colpiti. Ci siamo subito chiesti se lo youtuber ventenne alla guida della Lamborghini Urus potesse farlo in base alle leggi vigenti, oggi invece vogliamo occuparci del noleggio dell'auto.

Ricordiamo che a bordo del potente SUV di Borgo Panigale c'erano gli youtuber del canale The Borderline, che sulla piattaforma di Google contano più di 600.000 iscritti e dunque portano a casa svariate migliaia di euro ogni anno. Tuttavia i giovani componenti non avrebbero mai potuto permettersi una Urus, che infatti era a noleggio, ora però sorgono i dubbI: quella supercar poteva essere noleggiata a un ventenne?

A questa domanda ha risposto Giuseppe Benincasa, presidente di Aniasa (Associazione nazionale dell'autonoleggio), rilasciata a Radio Capital. Secondo Benincasa quella vettura non poteva essere noleggiata a un ventenne: "Il Codice della Strada è molto chiaro, c'è un limite di 21 anni per poter guidare una supercar come quella coinvolta nell'incidente. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida non si possono guidare veicoli con potenza superiore ai 55 kW per tonnellata. La Lamborghini dunque è esclusa. Il proprietario dell'autonoleggio di Roma non poteva concedere quella macchina ai ragazzi che l'hanno affittata. Per guidare una macchina simile dopo un anno dalla patente è necessario che qualcuno che abbia la patente da più di 10 anni sia seduto accanto - e non sembra questo il caso".

Secondo le nostre ricerche, il nuovo Codice della Strada permetteva effettivamente al ragazzo alla guida della Urus di portare la vettura, potrebbe però esserci qualche clausola extra per il noleggio; a far luce sulla questione ci penseranno in ogni caso le autorità che stanno indagando sul caso, e che in queste ore stanno analizzando i filmati provenienti dalle action cam montate all'interno della Lamborghini. Per saperne di più: youtuber si schiantano con la Lamborghini Urus e uccidono un bimbo.