Gli youtuber di Casal Palocco potevano davvero guidare la Lamborghini Urus?

Tre giorni fa si è verificato un terribile incidente a sud di Roma, alcuni youtuber si sono schiantati con una Lamborghini Urus causando la morte di un bimbo di 5 anni. Secondo le ultime indiscrezioni il 20enne alla guida sarebbe risultato positivo alla cannabis e ciò potrebbe ovviamente aggravare la sua posizione.

Al di là del dramma che ha causato l'incidente alla famiglia del bimbo di 5 anni, e in attesa di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto, e soprattutto, eventuali responsabilità, cerchiamo di capire se un ragazzo di 20 anni può mettersi alla guida in Italia di una vettura così potente come appunto la Lamborghini Urus.

Il SUV di Sant'Agata Bolognese monta un motore 4.0 V8 benzina da 3.996 centimetri cubi che eroga una potenza di 650 cavalli, con una coppia massima di 850 Nm, e una velocità superiore ai 300 km/h.

Caratteristiche quindi che precludono ad un neo-patentato la possibilità di circolare con lo stesso mezzo. La legge italiana del resto parla chiaro: in Italia chi ha conseguito la patente da non più di un anno, può guidare un'auto che abbia un rapporto peso/potenza al massimo di 55 kW per tonnellata, e in ogni caso la potenza massima non può essere mai superiore a 70 kW, ovvero, 95 cavalli.

Siamo quindi ben oltre le caratteristiche del SUV Lamborghini ma secondo quanto emerso colui che era alla guida aveva 20 anni, di conseguenza non è da escludere che abbia già superato i fatidici 12 mesi dall'aver ricevuto la card di circolazione.

Sempre il regolamento del codice della strada impone un limite massimo di velocità di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali, e tale regola vale per i primi tre anni dopo aver conseguito la patente.

Inoltre, per i neo-patentati il tasso alcolemico deve essere pari a 0, non si può quindi assolutamente guidare nemmeno dopo aver bevuto un solo bicchiere di birra, e infine, sempre per i neopatenti, in caso di infrazione i punti decurtati saranno il doppio.