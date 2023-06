Lo youtuber Adin Ross regala un'Urus al bodyguard e una Tesla al cameraman

Lo youtuber Adin Ross ha deciso di regalare due vetture da mille una notte al suo bodyguard e al suo cameraman: al primo una Lamborghini Urus di colore verde, mentre al secondo una Tesla Model X.

Non contento ha anche regalato ad un altro membro della sua crew un orologio Rainbow Rolex del valore di svariate migliaia di euro. Non è la prima volta che vi raccontiamo le “gesta” delle star del tubo su queste pagine, come ad esempio quelle di WhistlinDiesel, che ha comprato una Ferrari F8 solo per distruggerla, ma anche lo youtuber che ha usato una Lamborghini Urus per il gender reveal party più caro di sempre.

Anche in questo caso centrano le auto, le sopracitate Urus e Model X che lo youtuber Adin Ross, seguito da 3,7 milioni di persone su Youtube, non ha avuto problemi a regalare. La sorpresa è stata ovviamente filmata e poi pubblicata nel video che trovate qui sopra.

Adin ha organizzato uno scherzo ai danni del suo amico Ant, al termine del quale ha svelato che la Lamborghini Urus verde parcheggiata sarebbe stata tutta sua. "Voglio solo dire dal profondo del mio cuore, è sempre stato amore fraterno con te, e apprezzo tutto quello che hai fatto per me", ha detto Ross. “Ci sono state volte in cui sono stato bandito e non guadagnavo soldi – ha proseguito – e tu non hai mai detto una parola quindi, grazie fratello, ti apprezzo”.

Dopo aver consegnato la Lambo, Ross si è rivolto al suo cameraman, un amico dalla terza elementare, dicendogli di voltarsi e facendo inquadrare una nuovissima Tesla Model X. A chiusura della storia, si è rivolto all'altro cameraman e gli ha appunto consegnato l'orologio.

Lo youtuber 22enne si è fatto anche intenerire dalla storia dell'attore ingaggiato per lo scherzo, donandogli prima 10mila dollari e poi altri soldi. Il video potrà fare storcere il naso a molti, soprattutto a coloro che non condividono questo modo di fare “carità”, sponsorizzandola così pubblicamente, ma in ogni caso ha già fatto quasi due milioni di visualizzazioni in poche ore.