Acquista una Porsche Taycan e sfascia la vetrata del concessionario

Cosa sareste disposti a fare pur di avere massima visibilità su YouTube? Avreste il coraggio di sbattere contro una vetrata una Porsche Taycan elettrica appena acquistata? Probabilmente no ma uno youtuber russo si...

Parliamo di Mikhail Litvin, youtuber da oltre 6 milioni di iscritti che ha deciso di “festeggiare” in maniera un po’ troppo frizzante l’acquisto di una nuova Taycan di colore bianco. Più che un incidente, come lo youtuber ha cercato di far credere, dando la colpa al pedale dell’acceleratore premuto per sbaglio, in realtà sappiamo tutti che è stata una trovata scenica per realizzare un video virale - e considerando che siamo già a quasi 2 milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo, la missione può dirsi compiuta!

Del resto parliamo dello stesso youtuber che qualche mese fa ha dato fuoco alla sua Mercedes dopo che un concessionario non è stato in grado di ripararla dopo diversi tentativi. Chi può acquistare una Taycan nuova di zecca, avrà in ogni caso pochi problemi a riparare la vetrata di un concessionario - con cui magari era anche d’accordo, chissà, non lo sapremo mai. Ci dispiace solo per la povera Taycan, che effettivamente qualche danno all’anteriore l’ha riportato, magari meritava un debutto migliore ma anche questo è il “mondo dell’intrattenimento”...