Su YouTube la prima recensione della Tesla Model Y: il video

Nel giro di 12 mesi, settimana più settimana meno, Elon Musk ha prima annunciato la sua nuova Model Y, poi ha avviato la produzione prima del previsto e ora - in netto anticipo sui programmi - sono partite le prime consegne ai clienti. La Tesla Model Y è dunque fra noi, scopriamo tutto sul nuovo crossover elettrico.

La Tesla Model Y è certamente una delle auto più attese di questo 2020 - che in questi giorni ha fatto toccare a Tesla l'auto prodotta numero 1.000.000. Per il 75% della sua struttura riprende infatti l'ottima tecnica della Model 3, da cui eredita anche qualche linea di design, le dimensioni generali però e il posteriore fanno la vera differenza. Anche se è ancora presto per vedere delle reali recensioni della stampa specializzata, i video che trovate in pagina raccolto tutte le informazioni definitive, le fotografie e i video utili a conoscere il crossover elettrico in ogni suo dettaglio.

Fra chi ancora sogna di mettere le mani su una Y, c'è però chi ci è riuscito davvero: parliamo di Tesla Raj, che ha pubblicato la prima "review" con un'auto reale, così da spiegarvi tutti i segreti della vettura - trovate il video in alto, in apertura. Potremmo parlare anche di un First Look, poiché la vettura viene scoperta in ogni suo aspetto senza però esser provata a lungo, così come si dovrebbe fare per ottenere una recensione vera e propria, tanto ci basta però per vedere cos'hanno fatto gli uomini di Elon Musk questa volta.