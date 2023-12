YangWang U9, caratteristiche svelate: l'hypercar di BYD dichiara guerra alla Nimac Rivera

BYD YangWang U9, una supercar elettrica del marchio di lusso di BYD Auto, si svela ulteriormente attraverso una richiesta al Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) in Cina.

Questa vettura unica, conosciuta anche per la sua capacità di "ballare" grazie al sistema DiSus-X di controllo della carrozzeria, mostrerà una potenza impressionante con quattro motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota, per un totale di 960 kW e 1.287 cavalli, superando le stime iniziali di 1.100 CV (dalla Cina arriva anche il veicolo più stretto e resistente, si chiama Wuling E10).

Nonostante il suo peso a vuoto di 2474 kg, piuttosto elevato per un veicolo elettrico, l'U9 promette prestazioni eccezionali, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h stimata in soli due secondi. La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) BYD Blade da 100 kWh dovrebbe fornire una notevole autonomia, stimata a 700 km secondo i sistemi di misurazione cinesi.

Un altro aspetto distintivo di questa supercar è la capacità di guidare su tre ruote grazie al già menzionato sistema DiSus-X, che può aumentare istantaneamente la rigidità del veicolo del 200%, offrendo un controllo eccezionale nelle varie situazioni di guida.

BYD YangWang U9 è prevista, per il lancio sul mercato cinese, nel prossimo anno, e si posiziona come un veicolo di lusso elettrico ad alte prestazioni con un prezzo stimato di oltre un milione di yuan (quasi 130.000 euro).

In Cina pare pensino in grande, infatti sarebbe pronta un'auto elettrica da ben 984 km di autonomia in un progetto che ha visto la collaborazione con Hozon Auto.