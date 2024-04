Yangwang U8 di BYD, il SUV che guada i fiumi in scioltezza: il video

Sebbene Yanguang U8 sia difficile da vendere in Europa a causa della patente richiesta per guidarla, BYD ci tiene a mostrare le incredibili capacità di questo SUV. Oltre alle notevoli performance da fuoristrada, un video rivela in modo chiaro il suo straordinario talento anche nell'affrontare ambienti acquatici: di fatto questo SUV può nuotare.

Anziché commentare troppo quello che vedrete, preferiamo mostrarvelo attraverso il video allegato che trovate in fondo a questo articolo. Oltre allo Yangwang U8, protagonista di questa dimostrazione, BYD ha presentato anche la Yangwang U9, una supercar capace di accelerare più rapidamente della Bugatti Chiron.

Il SUV Yangwang U8, tuttavia, rappresenta un'entità totalmente differente dalla sopraccitata berlina sportiva. Con una potenza di 1.180 cavalli, questo veicolo è in grado di attraversare acque profonde fino a 1,4 metri di profondità e di "navigare" (si, in acqua) con una velocità di 2,9 km/h. Oltre a ciò, questo SUV può ruotare a 360 gradi e eseguire la camminata a granchio, come abbiamo visto con l'Hummer EV.

Nonostante le sue prestazioni eccezionali, l'U8 non è un veicolo completamente elettrico. Oltre al motore principale da 880 kW, alimentato a magneti permanenti, è dotato di un range extender a combustione. Questa configurazione fornisce una potenza combinata (come già detto) di 1.180 cavalli e un'autonomia di 1.000 km, offrendo così un equilibrio impressionante tra prestazioni e praticità.

Le dimensioni dell'U8 sono paragonabili a quelle di una BMW X7, con una lunghezza totale di 5,3 metri. Tuttavia, il peso del veicolo di beni 3.460 kg, è notevolmente influenzato dalla presenza di tecnologie avanzate, tra cui lidar, radar e telecamere necessari per il sistema di guida autonoma L2, nonché alla presenza delle batterie.

