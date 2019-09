La Yandell Truckaway ordina 30 Tesla Semi: verso una flotta 100% elettrica

La Tesla Model 3 ha certamente cambiato i connotati del mercato automotive in ambito privato (elettrico ma non solo), il camion Tesla Semi invece promette di scardinare le classiche logiche in ambito professionale. Una unità di colore rosso è stata avvistata presso la Yandell Truckaway, azienda che potrebbe presto sostituire la sua classica flotta.

Parliamo di un'azienda di trasporti attiva sin dal 1945, dunque con una grande tradizione alle spalle, che ora potrebbe diventare una delle prime a convertire la sua flotta all'elettrico. Yandell ha infatti già ordinato 30 Tesla Semi nella versione da 480 km di autonomia per rendere parte del suo parco auto a zero emissioni.

L'azienda ha intenzione di utilizzare i Tesla Semi nel nord della California per trasportare, in ambienti a temperatura controllata, bottiglie di vino ed elementi industriali. Secondo i calcoli della Yandell, per questo tipo di lavoro 480 km sono più che sufficienti per fare andata e ritorno in giornata, ricaricando poi le unità durante la notte.

A volere questo passaggio all'elettrico è stato soprattutto John Yandell III, che ha sottolineato come queste vetture abbraccino alla perfezione l'idea dell'azienda di utilizzare sempre le ultime e migliori tecnologie sul campo. Inoltre, delle 30 unità ordinate, 10 andranno a sostituire dei camion ad alimentazione tradizionale, anche se in futuro la Yandell ha comunque intenzione di sostituire il suo intero parco. Tesla inizia dunque a cambiare volto anche al mercato aziendale. (Foto: Arash Malek)