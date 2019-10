Yamaha spinge sull'elettrico: ecco due nuovi scooter, una moto trial e una e-bike

La rivoluzione elettrica sta travolgendo anche il mondo delle due ruote. Oltre al boom delle e-bike, anche moto e scooter stanno diventando sempre più EV. La conferma di questo ci arriva anche da un grande marchio come Yamaha, che ha di recente presentato due nuovi scooter, una Mountain bike motorizzata, una moto trial.

Partiamo dagli scooter: il nuovo Yamaha E01 è uno scooterone che simula - in termini di prestazioni - un 150cc, prediligendo il comfort e la stabilità di guida. Lo scooter elettrico Yamaha E02 è invece pensato appositamente per l'utilizzo urbano, non a caso raggiunge i 45/50 km/h come farebbe un normale 50cc. Si distingue per via della sua leggerezza generale e la batteria rimovibile, che si può dunque ricaricare anche a casa.

La Yamaha YPJ-YZ è invece una Mountain Bike elettrificata che nasconde una batteria nella scocca, che può aiutare ogni ciclista in situazioni estreme. Particolarmente interessante è poi la Yamaha TY-E, una moto trial pensata appositamente per il divertimento off-road.

Per la cronaca aggiungiamo anche il nuovo Yamaha Tritown, un veicolo davvero strambo a tre ruote che sembra l'evoluzione di un normale monopattino elettrico, lo Yamaha YNF-01, urban vehicle a quattro ruote pensato per la "low-speed mobility", la Yamaha JWX-1 PLUS+, una sedia a rotelle elettrificata con sistema di controllo proprietario JW Smart Core.