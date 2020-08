Yamaha scommette su moto e auto elettriche: presentati i nuovi motori

Yamaha ha preso davvero seriamente la nuova frontiera elettrica. Non solo sta spingendo con le sue ottime eBike (come la Nuova Yamaha YDX MORO), presto vedremo arrivare nuove moto a batteria con il motore elettrico Yamaha di nuova generazione, ma non solo...

I motori presentati da Yamaha sono infatti due: il primo propulsore ha una potenza di 35 kW (anche se non è chiaro se sia potenza continua o di picco, come ad esempio succede con il motore della Zero FXS. A proposito, potrebbe essere il momento migliore per acquistare una moto elettrica Zero) ed è ovviamente rivolto al mondo delle moto elettriche, il secondo motore arriva addirittura a 150 kW ed è riservato alle più complesse e pesanti auto elettriche.

Yamaha potrebbe dunque dare il via a un nuovo business vendendo i suoi motori elettrici anche a terzi, un po' come fa Bosch, diventato in pochi anni leader del mercato in fatto di motori da eBike e scooter. Tutto è stato confermato non solo con immagini ma anche con un video ufficiale, oltre alle parole di Takashi Hara della 2nd Engineering Division nel reparto sviluppo Automotive di Yamaha: "Abbiamo sviluppato un nuovo motore elettrico pensando soprattutto alle nostre motociclette, capace di erogare 35 kW di potenza, abbiamo però creato anche un motore da 150 kW da utilizzare con le auto elettriche".