Yamaha PW-X3, il nuovo motore per bici da 85 Nm per gli appassionati di e-MTB

Yamaha ha preso la questione elettrica davvero a cuore. Non solo è al lavoro su powertrain per moto e auto, è in prima linea anche nel settore delle e-bike - non a caso arriva adesso la nuova drive unit ammiraglia Yamaha PW-X3.

Non tutti sanno che proprio Yamaha ha creato il primo velocipede a pedalata assistita quasi 30 anni fa, l’EPAC (Electrically Power Assisted Cycle), dando vita a un settore oggi in assoluta ascesa che vede arrivare sotto i riflettori il motore PW-X3. Si tratta della power unit per e-bike più piccola, leggera e potente dell’azienda, in grado di fornire una nuova esperienza che il produttore definisce “Pure Ride”.

Se i modelli della serie PW pesano appena 2,75 kg, il PW-X3 pesa il 10% in meno, per un rapporto potenza/peso davvero eccezionale. Rispetto a PW-X2 è anche il 20% più compatta, con prestazioni di alta fascia. Il motore infatti eroga la bellezza di 85 Nm, una coppia che promette di aiutare gli amanti della e-MTB anche nelle situazioni più difficili.

Yamaha ha anche creato quella che chiama Interface X, una nuova unità di comunicazione a LED minimalista e semplice, che vuole ridurre al minimo le distrazioni. Il produttore giapponese ha anche creato una nuova batteria, la Yamaha Crossover 400, un’unità da 410 Wh che si ricarica in 3,5 ore e si può trasportare facilmente con maniglia di trasporto e un peso da 2,8 kg.