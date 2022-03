Yamaha pronta a svelare nuovo scooter elettrico: i dettagli noti a oggi

In seguito al lancio dello scooter elettrico Yamaha EMF, il produttore giapponese si sta ufficialmente preparando alla presentazione internazionale di un nuovo scooter elettrico. Con un video teaser, Yamaha ha lasciato intendere ai fan del marchio e delle moto che a breve vedremo finalmente lo Yamaha E02.

Mostrato nei primi render nel dicembre 2021, lo Yamaha E02 sembra essere il principale candidato dell’evento “Yamaha Switch ON” che si terrà domani, 3 marzo 2022. Ciò si evince dai pochi indizi dati dal filmato stesso, tra cui la “O” di “Switch ON” che ricorda il marchio Neo depositato a fine 2021 presso lo US Patent and Trademark Office. Inoltre, essendo passati quasi tre anni dal reveal ufficiale del concept di scooter elettrico al Tokyo Motor Show, potrebbe essere proprio il momento perfetto per presentare tale mezzo a due ruote.

Ma cosa si sa a oggi dello Yamaha E02? Dovrebbe trattarsi di uno scooter elettrico 50 cc equivalente, modello urban da 4 kW di potenza e 45 km/h di velocità massima. Il form factor dovrebbe essere abbastanza piccolo, ma tale da offrire comunque posti a sedere per due persone. Inoltre, si prevede a oggi la dotazione di batterie rimovibili e soluzioni di ricarica convenienti.

Tutto ciò rientra ancora nelle indiscrezioni di mercato del momento; pertanto, si consiglia di attendere la giornata di domani per sapere i dati ufficiali dello scooter.