Yamaha pronta a lanciare lo scooter elettrico E01 in Europa

Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki hanno preso davvero seriamente la questione elettrica, formando addirittura un consorzio al fine di condividere motori e tecnologie per le due ruote. Ora Yamaha è pronta a lanciare un nuovo scooter cittadino simil 125cc.

È dal Tokyo Motor Show del 2019 che il marchio sogna di lanciare un veicolo simile. All’epoca aveva presentato al mondo il suo concept E01, che per l’appunto era soltanto un prototipo, all’inizio di questo mese di febbraio invece lo stesso marchio E01 è stato registrato nel vecchio continente presso l’European Union Intellectual Property Office, segno dunque che in un prossimo futuro vedremo arrivare il veicolo presso i negozi e i rivenditori.

Legalmente, lo sfruttamento del marchio dovrebbe essere possibile già dal prossimo mese di maggio, dunque il lancio potrebbe non essere così lontano. Ma come sarà il nuovo Yamaha E01? Come abbiamo anticipato sopra, sarà uno scooterone cittadino di classe 125cc, anche se completamente elettrico. Il brand ha disegnato il suo modello pensando soprattutto al comfort di guida e all’uso quotidiano, senza dimenticare sprint e dinamica di guida sportiveggiante. Per Yamaha non è il primo esperimento di questo tipo, visto che tempo fa ha presentato al mondo il suo scooter elettrico “50cc” e-Vino, che ha fatto discutere per via della sua autonomia di appena 29 km. Siamo certi che con l’E01 andrà molto meglio...