Yamaha presenta una super gravel elettrica con doppio motore: è a dir poco estrema

Il mondo delle bici elettriche è in assoluta espansione, non sorprende dunque vedere un colosso come Yamaha presentare sempre nuovi modelli nel settore. Il produttore si prepara a lanciare due interessanti concept al Japan Mobility Show.

Il primo concept di cui vogliamo parlare è chiamato Y-01W AWD, una e-bike da gravel dall’ingegnerizzazione davvero complessa. Secondo il produttore, questo modello vuole colmare il vuoto fra una bici da gravel pura e una mountain bike super carrozzata. Essendo un concept, Yamaha non ha certo badato a spese: abbiamo addirittura due motori elettrici, uno per ogni ruota, motivo per cui nel nome ha quella sigla AWD.

Abbiamo a che fare con una bici a due ruote motrici che possiede anche una doppia batteria, insomma sembra un modello progettato per non avere limiti: può affrontare terreni complicati e assicurare un’autonomia di funzionamento al di sopra della media. Essendo un concept, lo ricordiamo, Yamaha non ha diffuso i dettagli tecnici, sappiamo però che sarà la base per un modello europeo con velocità bloccata a 25 km/h al fine di ottenere l’omologazione stradale.

Un pizzico meno estremo è poi il concept Y-00Z MTB. In questo caso parliamo di una Mountain Bike elettrica old school, per così dire, dal design simile a tante altre Full Suspension del mercato. La particolarità di questo modello però è incarnata da un sistema di servosterzo elettronico davvero molto interessante, possibile grazie a un motore montato fra il manubrio e il tubo principale. Sarebbe sicuramente interessante provare questo prodotto su strade impervie... Speriamo solo che Yamaha faccia uscire i modelli dalla fase di concept e li trasformi in prodotti di serie.

A proposito di concept, ricordiamo che di recente Yamaha ha presentato la nuova Motoroid 2, una moto elettrica che si bilancia da sola.