Yamaha presenta un nuovo motore elettrico da 350 kW e apre gli ordini

Lo scorso 3 agosto 2020 vi abbiamo raccontato di come Yamaha stesse lavorando a nuovi motori elettrici, adatti a moto a batteria ma non solo, anche per automobili. Ebbene oggi la società apre gli ordini della sua nuova creatura da 350 kW.

Yamaha Motor ha annunciato proprio oggi di aver creato un motore elettrico in grado di raggiungere una potenza di 350 kW e che altri produttori hanno la possibilità di ordinare il modello per la creazione di Hyper-EV. Nel corso del 2020 la società ha sviluppato alcuni propulsori elettrici prototipo con potenza compresa fra i 35 e i 200 kW, da utilizzare nel settore auto ma non solo. Il nuovo motore da 350 kW invece funzionerà a 800 V e sarà dunque destinato a prodotti di fascia più alta.

Potremo ammirare questo avanzato propulsore presso l’Esposizione di Ingegneria Autmobilistica 2021 in programma a Yokohama dal 26 maggio al 28 maggio 2021. Tecnicamente, parliamo di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti interni (IPMSM) raffreddato a olio. Sarà davvero interessante scoprire quali produttori di terze parti adotteranno questo propulsore per le loro creature a zero emissioni, nel prossimo futuro saranno di certo molti i veicoli che monteranno i nuovi motori elettrici Yamaha e non vediamo l’ora di scoprire quali.