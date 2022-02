Questo è un nuovo motore termico V8 a idrogeno: è di Yamaha ed eroga 450 CV a emissioni 0

Anche se il futuro dell'automotive sembra elettrico e a batteria, ci sono alcune grandi aziende che stanno scommettendo su qualcosa di diverso: motori termici alimentati a idrogeno, con prestazioni simili ai propulsori benzina ma a emissioni zero. Fra queste c'è Yamaha.

Probabilmente molti di voi si sarebbero aspettati di leggere il nome di Toyota, del resto è la compagnia che per il 2022 ha deciso di correre diversi eventi con auto termiche a idrogeno (Toyota correrà con auto a idrogeno). Beh anche Yamaha sta collaborando al progetto Toyota: Yamaha Motor è stata infatti incaricata dalla grande T di sviluppare un motore V8 da 5.0 interamente alimentato a idrogeno.

Un propulsore innovativo ad alte prestazioni che si basa sul motore 5.0 della Lexus RC F, anche se sono state effettuate delle modifiche agli iniettori, alle testate dei cilindri, al collettore di aspirazione e a molto altro, per un risultato che restituisce fino a 450 CV a 6.800 giri/min con 540 Nm di coppia massima a 3.600 giri/min.

Yoshihiro Hidaka, presidente di Yamaha Motor, ha spiegato: "Stiamo lavorando per raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Allo stesso tempo, il motore a combustione interna è la nostra passione e il fulcro del nostro lavoro. Non è infatti un caso che 'Motor' faccia parte del nome della nostra azienda. I propulsori a idrogeno hanno tutte le potenzialità per essere carbon neutral, e onorano al contempo la nostra passione per il motore a combustione interna. Collaborare con aziende con culture e competenze diverse e incrementare il numero dei nostri partner è il modo in cui intendiamo essere presenti nel mondo di domani."

In particolare ci sono cinque aziende giapponesi intente a lavorare insieme su nuovi progetti in grado di avvicinarci alla Carbon Neutrality, parliamo di Kawasaki Heavy Industries, Subaru Corporation, Toyota Motor Corporation, Mazda Motor Corporation e Yamaha Motor. Forse per i motori termici non è ancora detta l'ultima parola... (del resto ci sono aziende come BMW che ancora sperano nei motori termici).