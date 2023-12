Yamaha non ha dimenticato Valentino Rossi e il 2015 'Non vogliamo nessun Marquez nel team'

Il classe 1993 Marc Marquez si appresta a vivere la sua nuova avventura nel team Ducati Gresini, squadra con cui ha firmato per la stagione 2024. Dopo tantissime voci, alla fine lo spagnolo ha puntato sulla scuderia di Faenza con l'obiettivo di tornare a lottare fin da subito per il mondiale.

Le indiscrezioni, prima del fatidico “sì”, si sono rincorse per mesi e fra le ipotesi ventilate anche quella di un possibile sbarco di Marc Marquez in Yamaha. In realtà tale idea è stata assolutamente fantasiosa, ma lo si è scoperto solo in questi giorni, dopo le clamorose rivelazioni di Razlan Razali, proprietario dal 2019 al 2022 del team satellite Yamaha, RNF Petronas.

Stando a quanto spiegato dallo stesso, ovviamente parole che non possiamo verificare, la squadra Yamaha ha messo un veto sui fratelli Marquez, Marc e Alex, dopo quanto accaduto nel 2015, il famoso duello che Valentino Rossi ha spiegato di non aver ancora superato in una intervista recente.

Fu proprio in quell'anno in cui la rivalità fra il Dottore e lo spagnolo esplose letteralmente, con la vittoria che andò a Jorge Lorenzo ma con la “spinta” decisiva del classe 1993 ex Honda. Memore di quanto accadde, Yamaha si promise evidentemente di non ingaggiare mai un Marquez, o per lo meno questo è quanto ha raccontato il manager malese ex RNF.

"Nel 2019 noi avevamo una moto in Moto2 – ha spiegato, come riferisce Fanpage - ma Dorna ci ha dato un altro posto per la stagione 2020. Mi piaceva Alex ed era in cima alla mia lista dei candidati per occuparla. Quindi, abbiamo avuto degli incontri segreti e abbiamo firmato un contratto nel motorhome di Marquez perché fosse con noi per un anno in Moto2, e nel 2021, quando Fabio è andato nel team ufficiale, per portare Alex in MotoGP con noi. Era l'agosto 2019, alle 22 di sera. E ho anche una foto (del contratto, ndr) sul mio telefono".

A quel punto Razali ha comunicato il tutto a Yamaha ma è arrivata una risposta inattesa: “‘No! Nessun membro della famiglia Marquez potrà mai venire in Yamaha'. Ho chiesto perché, e mi è stato risposto: ‘Questa è la mia squadra!'. Poi mi hanno detto che è stato a causa di Marc e di quello che è successo nel 2015. Per la Yamaha era diventata una questione personale". Yamaha non ha replicato, aspettiamo un'eventuale comunicazione che smentisca o confermi la vicenda.