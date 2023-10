La Yamaha Motoroid 2 resta in equilibrio e... danza: il nuovo video è uno spettacolo

Lo scorso 11 ottobre vi abbiamo presentato la nuova Yamaha Motoroid 2, una moto futuristica che ha una particolarità eccezionale: sa stare in equilibrio da sola, con o senza conducente. Oggi possiamo mostrarvela in azione ed è uno spettacolo.

Spesso ci interroghiamo sul futuro delle auto e delle moto, immaginando veicoli elettrici super efficienti, tecnologici e dalla grande autonomia. Yamaha però è andata sensibilmente oltre, creando una moto che ha del magico. Lo si capisce molto bene dall’ultimo video pubblicato dal colosso giapponese, nel quale si vede non solo la Motoroid 2 stare in perfetto equilibrio in totale autonomia, con o senza conducente a bordo, riesce persino a fare dei passi di danza assieme a una danzatrice. La moto può rimanere immobile in equilibrio, può andare lentamente avanti o lentamente indietro, può piegarsi leggermente su un lato oppure su un altro, senza mai titubare o rischiare di finire a terra.

Per adesso le potenzialità della Motoroid 2 sono al servizio dello spettacolo e dell’intrattenimento, provate però a pensare come potrebbe essere un suo utilizzo in strada. Potremmo arrivare a un qualsiasi semaforo e rimanere in equilibrio senza più posare alcun piede per terra; può sembrare una sciocchezza ma ci sono molti motociclisti che faticano non poco a star fermi sulla loro moto, il veicolo può dimostrarsi troppo pesante oppure troppo alto. Qualsiasi centauro ha visto almeno una volta nella vita la propria moto cadere su un fianco, una situazione che può farci del male alle gambe o comunque metterci in difficoltà successivamente, non è semplice del resto sollevare una moto da 180-200 kg.

La Motoroid 2 potrebbe scongiurare le cadute da fermi, inoltre potrebbe bilanciare meglio le curve e salvarci in situazioni al limite. Sappiamo già cosa penseranno i puristi, troviamo in ogni caso il concept di Yamaha davvero straordinario, capace di aprire le porte al mondo delle due ruote a un pubblico ancora più ampio di quello attuale. Con funzioni di Guida Autonoma potrebbe persino partire da sola da un garage multipiano e raggiungerci all’entrata, o al contrario parcheggiarsi da sola come già oggi fa la Mercedes-Benz EQS. Probabilmente è questo ciò che solitamente chiamiamo futuro...