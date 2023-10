Yamaha Motoroid 2, la moto futuristica che sta in equilibrio da sola...

Quanti fra voi ricordano lo Yamaha Motoroid? Si trattava di un concept che sembrava uscito da un film di fantascienza, un progetto che secondo molti sarebbe rimasto solo un sogno irrealizzabile. Ebbene ora Yamaha ha presentato il Motoroid 2, avvicinandosi alla realizzazione.

Al di là del design clamoroso, che potrebbe ricordare una sorta di ricognitore alieno, la caratteristica principale dello Yamaha Motoroid 2 riguarda la capacità di tenersi in equilibrio in autonomia. Il braccio oscillante che sostiene la ruota posteriore è dotato di sospensioni, come accade praticamente con la maggior parte delle moto in commercio, possiede però anche un perno che permette alla metà posteriore della moto di appoggiarsi in maniera indipendente alla parte anteriore.

Sul mozzo posteriore trova posto un motore elettrico alimentato da una batteria alquanto compatta, posizionata nella parte anteriore. Non è chiaro come la moto dovrebbe aiutare a mantenere l’equilibrio in fase di marcia, di sicuro è un prototipo disegnato per viaggiare - potenzialmente - anche senza alcun conducente.

Qualora la moto fosse vostra, saprebbe riconoscere il vostro volto e attivarsi solo con voi a bordo. In fase di parcheggio inoltre la moto farebbe scendere in autonomia un comodo cavalletto centrale, che in fase di ripartenza tornerebbe su da solo. Difficilmente un veicolo di questo tipo verrà prodotto in serie, è però molto probabile che Yamaha vada a creare almeno un prototipo funzionante - magari è già tutto pronto e lo vedremo al prossimo Japan Mobility Show 2023, oppure dal vivo a EICMA 2023 dal 9 al 12 novembre.