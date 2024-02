Yamaha lancia uno scooter ibrido e connesso in Indonesia: lo vedremo anche in Europa?

In Indonesia Yamaha ha lanciato il suo nuovo Gran Filano Hybrid-Connected, uno scooter ibrido dotato di diversi optional, per ora disponibile solo nel continente asiatico ma non si esclude la possibilità di un approdo in Europa.

Dotato di uno stile vintage, questo scooter vanta cerchi da 12 pollici e un quadro strumenti TFT a colori, novità assoluta per un veicolo di questo segmento (almeno in Indonesia). Il pacchetto luci del veicolo rende ancora più elegante il suo look attraverso un’illuminazione a LED presente sia all’anteriore che al posteriori. Lo scooter è inoltre dotato di una luce di cortesia nel vano sottosella che ha una capienza di 27 litri, spazio nel quale è possibile riporre un casco e altri oggetti.

La vera grande novità però riguarda la propulsione: questo scooter monta un motore Blue Core Hybrid da 125 cc con l’ausilio di un motore elettrico che funge da supporto specialmente nella fase di accelerazione, rendendo possibile un risparmio di carburante - come del resto accade sulle auto ibride. Inoltre è dotato di funzionalità moderne tra cui lo Start&Stop che spegne il motore al semaforo rosso, accensione Keyless e la possibilità di ricaricare lo smartphone tramite una presa USB.

Infine non manca la possibilità di verificare comodamente lo stato di carica dello scooter tramite un’applicazione da scaricare sul proprio smartphone. Per il momento non c’è alcun annuncio ufficiale da parte di Yamaha per un possibile arrivo in Europa del Gran Filano Hybrid Connected, sarebbe in ogni caso un’ottima novità - che andrebbe a fare “il pari” con lo scooter ibrido presentato a NIU a EICMA ormai più di due anni fa.