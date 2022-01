Yamaha lancia lo scooter elettrico EMF dal design aggressivo e batterie Gogoro

Pensate che gli scooter elettrici odierni siano tutti noiosi e simili fra loro? Guardate il nuovo scooter elettrico Yamaha con batterie rimovibili Gogoro: si chiama Yamaha EMF.

Offre al pubblico un design che potremmo definire tagliente e spigoloso, perfetto probabilmente per strizzare l'occhio al pubblico più giovane. Purtroppo la compagnia giapponese non ha diffuso una scheda tecnica dettagliata, sappiamo però che il motore elettrico centrale erogherà 7,6 kW, dunque non abbiamo un motore incastonato nella ruota posteriore ma una semplice catena di trazione - che arriva su una gomma da 130/70-10.

I freni idraulici dovrebbero avere quattro pistoncini e la tecnologia Combined Braking System (CBS) per una maggiore sicurezza e spazi di frenata ridotti. Grande attenzione merita anche l'accelerazione, con un 0-50 km/h possibile in appena 3,5 secondi - non conosciamo però la sua velocità massima. Come anticipato sopra, lo scooter offrirà batterie swappable di Gogoro, che a Taiwan offre numerose stazioni per il deposito delle batterie scariche in cambio di quelle cariche (per saperne di più: Gogoro lancia le nuove stazioni da 200 kWh) - così che lo scooter possa funzionare sempre, senza mai fermarsi. Vedremo se il colosso giapponese deciderà di portare il suo scooter anche in Europa e fare concorrenza diretta a NIU che a EICMA 2021 ha portato 7 nuovi prodotti.