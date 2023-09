Yamaha lancia il nuovo motore per e-bike PWseries C2: perfetto per la città

Yamaha è sicuramente famosa per le sue moto e i suoi scooter urbani, è ormai qualche anno però che l’azienda giapponese produce anche ottimi motori per e-bike. A tal proposito scopriamo le novità del sistema PWseries C2 appena presentato.

Alla base del motore troviamo la tecnologia della famiglia PW-CE, nel caso del PWseries C2 però abbiamo il 10% di coppia in più per un totale di 55 Nm, un dettaglio che va sicuramente a migliorare l’esperienza nell’uso cittadino. Altra caratteristica di cui tener conto è la compattezza: le dimensioni del PWseries C2 sono alquanto ridotte, i produttori possono così adottarlo su diversi telai. Stando ai dati rilasciati da Yamaha, il peso di questo motore non va oltre i 3 kg, non male se pensiamo alla quantità di sensori con cui è stato imbottito.

Il PWseries C2 è infatti in grado di regolare l’assistenza in automatico a seconda di come pedaliamo. Impostando il Support Mode, il motore sfrutta quattro diversi livelli di assistenza in base alle condizioni del terreno. Ovviamente il livello di assistenza si può gestire anche in modo manuale, si possono ad esempio scegliere le modalità Eco+, Eco, Standard e High; inoltre il motore include anche una funzione di “camminata assistita”, per spingere senza fatica la bici in una zona pedonale.

La compagnia giapponese ha assicurato che il nuovo PWseries C2 è pienamente compatibile con gli attuali display e batterie Yamaha, dunque teoricamente è possibile installare il motore anche su biciclette già esistenti. Per prestazioni superiori, c'è sempre il motore Yamaha PW-XM con 85 Nm di coppia presentato a giugno 2023.