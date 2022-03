Yamaha lancia due nuove e-bike con motore PWSeries ST: una è da Gravel

Anche quest'anno la primavera è ormai alle porte e le migliori aziende del mondo delle due ruote iniziano a lanciare i loro nuovi prodotti 2022. Yamaha ad esempio ha presentato due nuove e-bike estremamente interessanti, una delle quali specializzata per il Gravel, anche se per il mercato USA per il momento.

Entrambe le e-bike montano un motore centrale PWSeries ST che raggiunge i 45 km/h con 500 W di potenza, motivo per cui in Europa non potranno essere vendute in questa configurazione. La batteria integrata è da 500 Wh. La e-bike da Gravel è la nuova Yamaha Wabash RT, che va a migliorare il precedente modello Wabash del 2019. Offre freni idraulici Shimano GRX RX da 180 mm, gomme Maxxis Rambler 700 x 45c TR ECO 120tpi, cambio ST-RX600 a 11 rapporti e design da Gravel pura - con tubo obliquo ribassato e manubrio da corsa.

La Yamaha CrossCore RC è invece una bici più adatta all'avventura e ai percorsi cittadini, consigliata soprattutto a chi usa la bici per il fitness e per andare al lavoro. Il cambio Shimano offre in questo caso 9 velocità e il design è decisamente meno "tecnico" della Wabash RT, più casual. Negli USA la CrossCore RC è venduta a 3.099 dollari, la Wabash RT a 4.099 dollari, speriamo di vederle in versione europea nel nostro mercato.

Se siete interessati alle e-bike dell'azienda giapponese, potete approfondire il nostro articolo sul nuovo motore PW-X3 di Yamaha. Il tutto mentre il mondo non attende altro che vedere il nuovo scooter elettrico Yamaha.