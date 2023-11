Yamaha, Honda, KTM e Piaggio hanno creato la loro batteria intercambiabile

A fine 2021 abbiamo annunciato in pompa magna la creazione di un nuovo consorzio con alcuni dei più grandi marchi/gruppi delle due ruote, per saperne di più: Yamaha, Honda, KTM e Piaggio fondano nuovo consorzio. Oggi la joint venture ha prodotto il suo primo prototipo di pacco batterie intercambiabile per scooter elettrici.

Il consorzio ha preso il nome di Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) e il suo scopo finale è proprio offrire al pubblico un sistema di batterie intercambiabili da usare con scooter o moto a zero emissioni di diverse marche. In questo modo i veicoli potrebbero costare meno, con la batteria offerta in abbonamento, inoltre i tempi di ricarica sarebbero ridotti a zero. Basterebbe recarsi presso una stazione di swapping per depositare una batteria scarica in cambio di una carica. Un sistema che potrebbe funzionare sia a livello urbano che extraurbano: immaginate di viaggiare con una moto elettrica e non avere il problema della ricarica, potremmo effettuare una sosta e cambiare la batteria on-the-go in pochi istanti.

Dall’annuncio del consorzio non abbiamo avuto grandi aggiornamenti ufficiali, ora però qualcosa si sta smuovendo, anche in vista di EICMA 2023 dove SBMC sarà presente (EICMA 2023 al via con 1.700 brand presenti). Il primo prototipo di batteria intercambiabile è già stato creato, ora però si attende una seconda fase di lavorazione nel 2024. Di buono possiamo dirvi che il consorzio si è clamorosamente allargato negli ultimi due anni e ora abbraccia 32 membri. Oltre ai quattro fondatori Yamaha, Honda, KTM e Piaggio abbiamo anche Ampace, CFMoto, Dell’Orto, Greenway, Hyba, Infineon, ITRI, Kawasaki, Keeway, Kymco, LG Energy Solution, Mitsuba, NIU, Polaris, Quantum Volts, Samsung SDI, Segway-Ninebot, Sinbon, Smobery, Sumitomo Electric, Suzuki, Swobbee, Triumph, VeNetWork SpA, Vitesco Technologies, Voltaira e Yamaichi Electronics.

In questo modo i costi per lo sviluppo e la produzione delle batterie saranno ridotti per le aziende, a beneficio anche di noi utenti. Non ci resta che attendere eventuali novità da EICMA 2023 e i primi modelli dotati di questa tecnologia intercambiabile.