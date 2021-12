Yamaha E01 ed E02: ecco come saranno i due scooter elettrici

Yamaha è uno dei leader indiscussi del settore delle due ruote motorizzate e per cavalcare l'onda del futuro ha in programma il lancio di ben due scooter elettrici, un maxiscooter e uno scooter urbano, più compatto.

La prima volta che abbiamo parlato dei nuovi Yamaha E01 ed E02, nel 2019, si trattava di concept: la società li ha mostrati al Tokyo Motor Show di quell'anno, aprendo le porte a un futuro elettrico che è sempre più presente. Ora che si avvicina anche la produzione, con l'arrivo dei veicoli in Europa e in Asia già nel 2022, abbiamo su di loro qualche dettaglio in più ed ecco come dovrebbero apparire sul fronte del design.

Lo Yamaha E01 sarà uno scooter 125 cc equivalente, non abbiamo ancora però le specifiche precise. Probabilmente offrirà ben 11 kW di potenza, sarà dunque un piccolo e arrabbiato mostriciattolo da guidare anche con patente B (quale moto elettrica guidare con patente B o A1?). Le immagini registrate mostrano una batteria non rimovibile installata nel corpo centrale dello scooter, le cose però potrebbero cambiare con il modello finale di serie. Il motore dovrebbe essere appena dietro la batteria, connesso alla ruota posteriore tramite catena. Nella foto si intravede anche la porta di ricarica posta sul muso dello scooter.

Discorso leggermente diverso per lo scooter E02, modello urban da 4 kW di potenza e 45 km/h di velocità massima. Parliamo di fatto di un 50 cc equivalente, questa volta però abbiamo le batterie rimovibili (ricordiamo inoltre che Yamaha ha creato un consorzio con Honda, Piaggio e KTM per la condivisione delle batterie). La sella dovrebbe essere sufficiente a ospitare due persone, aspettiamo però di avere una scheda tecnica più precisa. Nel frattempo che ne pensate del loro design?