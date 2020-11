Yamaha ha annunciato la sua stilosa Vespa completamente elettrica

Nonostante Yamaha non si sia mossa velocemente verso l'elettrificazione della propria gamma di motociclette e scooter optando per una strategia leggermente più conservatrice, adesso ha intenzione di invertire seriamente la tendenza.

Adesso però brand giapponese ha lanciato il suo primo scooter elettrico: l'e-Vino. Si tratta di un piccolo scooter in stile Vespa, ed è rigorosamente pensato per spostamenti brevi a causa delle sue dimensioni e dell'autonomia parecchio modesta.

Il veicolo pesa appena 68 chilogrammi a vuoto, ma con l'inserimento del pacco batterie da 500 Wh arriva a 74 chilogrammi. E' possibile anche inserire una seconda batteria per raddoppiare il range per singola carica, ed è molto probabile che gli acquirenti andranno a comprarla immediatamente, dato che l'autonomia con batteria singola si ferma a 29 chilometri (58 km a configurazione doppia).

C'è anche da dire che il range è stato calcolato in modo particolarmente ottimistico: si parla di una percorrenza a 30 km/h con un passeggero dal peso di 55 chilogrammi. Nel caso in cui si viaggiasse su una extraurbana a velocità superiori, e il conducente pesasse molto più della massa presa in considerazione, l'autonomia potrebbe calare pesantemente.

Ovviamente l'e-Vino è pensato per un uso cittadino, e magari 58 chilometri prima di fermarsi a ricaricare la batteria possono essere più che sufficienti per molte persone. La ricarica dallo 0 al 100 percento può durare anche tre ore, che non sono pochi per un modulo così piccolo, ma per chi ricarica lo scooter a casa durante la notte non ci saranno problemi.

Molto interessante poi il fatto che le batterie, essendo piccole e leggere, possono essere sganciate dallo scooter e ricaricate separatamente tramite una comune presa di corrente e un alimentatore apposito. Per gli studenti e per chi lavora in ufficio è manna dal cielo.

Riguardo la potenza del motore le specifiche parlano di 580W continui e di 1.200W di picco. Siamo davanti a cifre quasi da bici elettrica, ma il boost per 30 secondi a 1.200W garantisce il superamento di salite ripide senza troppi problemi e spinge l'e-Vino fino a 44 km/h. Il prezzo italiano non è ancora stato comunicato, ma per gli Stati Uniti è stato fissato sui 2.280 dollari.

A proposito di scooter elettrici, ecco a voi il nuovo Rieju Nuuk: un modello simile ad una controparte tradizionale da 50cc e 125cc. Infine vogliamo menzionare l'EMos WYLD, lo scooter elettrico che sogna di diventare un Cruiser.