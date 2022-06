Yadea Y1S, lo scooter elettrico urbano con 100 km di autonomia

Nei mesi e anni a venire dobbiamo imparare a conoscere un nuovo marchio della mobilità elettrica: Yadea inizia a farsi largo anche sul mercato italiano dallo scorso settembre 2021, dove ad esempio è arrivato il nuovo Y1S.

Non è la prima volta che parliamo di Yadea sulle nostre pagine, abbiamo ad esempio visto il nuovo monopattino KS3 a EICMA 2021, mentre abbiamo nominato lo Yadea G5 nel nostro articolo dei 7 scooter elettrici economici da acquistare a meno di 2.000 euro grazie agli incentivi 2022. Nonostante l'aspetto più agile, che potrebbe fra l'altro ricordare il NIU UQi GT, lo Yadea Y1S è più costoso del G5 e il motivo è una scheda tecnica più "cicciosa".

Abbiamo infatti 2.730 W di potenza, fino a 102 km di autonomia (uno scooter dunque perfetto per il delivery, esiste infatti una variante Utility), due batterie al litio da 60 V/24 Ah, anche se la velocità è limitata a 45 km/h. Y1S può infatti essere guidato con patente AM da 14 anni in su (per saperne di più: quale patente della moto scegliere?). Per capire tutte le funzionalità del nuovo Yadea Y1S, che è anche dotato di strumentazione LCD con Bluetooth, GPS e connessione a internet, vi lasciamo nelle mani del nostro amico Matteo Valenza che ha visto lo scooter dal vivo.

Yadea Y1S costa 3.390 euro sia in versione Standard che Utility, a questo prezzo bisogna però togliere l'incentivo nazionale. 30% di sconto sul prezzo senza IVA se non avete nulla da rottamare, 40% di sconto se invece rottamate un veicolo inquinante di pari categoria.