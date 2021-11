Yadea lancia il nuovo monopattino elettrico KS3 a EICMA 2021

Anche Yadea ha voluto lasciare il segno al nuovo EICMA 2021, la fiera internazionale del ciclo e del motociclo di Milano, presentando un nuovo monopattino elettrico: lo Yadea KS3.

La società quest'anno si è trovata in buona compagnia, abbiamo visto infatti che anche NIU ha lanciato due nuovi monopattini a EICMA 2021, inoltre Helbiz ha mostrato al mondo il nuovo monopattino ONE-S. Ma torniamo a Yadea: il nuovo KS3 promette di essere incredibilmente slim e portatile, ha una potenza massima di 500 W (300 W statici) e può supportarvi per 30 km con una sola carica.

Due i punti chiave dell'offerta: all'anteriore abbiamo un importante ammortizzatore, che serve per assorbire i colpi e rendere più confortevole il viaggio, e delle gomme che non hanno bisogno di manutenzione. Se al posteriore abbiamo poi un freno elettrico, all'anteriore ne abbiamo uno a tamburo.

Tre le modalità di guida, da 6 km/h, 15 km/h e 25 km/h, inoltre il telaio è in alluminio super resistente, manopole antiscivolo e una pedana confortevole. È certificato IPX4 così come la versione Lite, che può percorrere solo 20 km. Entrambi i modelli salgono pendenze del 14% e possono trasportare fino a 100 kg. Il peso dei monopattini invece è di 14,87 kg per il KS3, 13,96 kg per il KS3 Lite.