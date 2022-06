Il nuovo YADEA G5S elettrico arriva in Italia: quanto costa con Ecobonus 2022?

Negli ultimi anni la mobilità elettrica ha dato modo a società storiche e start-up di lanciare decine di nuovi modelli a due ruote e fra questi troviamo anche lo scooter YADEA G5S, che potrebbe essere il mezzo perfetto per affrontare piccoli e grandi spostamenti quotidiani.

Non è la prima volta che ci occupiamo di YADEA sulle nostre pagine, abbiamo già incontrato il marchio a EICMA 2021 e di recente abbiamo parlato del nuovo YADEA Y1S, scooter ultra leggero disponibile anche in versione cargo per le consegne a domicilio. Abbiamo anche inserito lo YADEA G5 nella nostra lista dei 7 scooter economici da comprare con Ecobonus, con il G5S però facciamo un salto in avanti: lungo 1.815 mm, largo 700 mm e alto 1.150 mm, il nuovo YADEA G5S pesa soltanto 81 kg.



Due le batterie installate a bordo, che insieme pesano 23 kg (2 x 11,5 kg) e forniscono 2.880 Wh di energia. Una è presente nel sottosella, l'altra nella pedana sotto i nostri piedi; insieme promettono fino a 115 km di autonomia. A spingere il G5S troviamo un motore da 4.100 W/5,6 CV montato centralmente con trasmissione a cinghia, capace di raggiungere gli 80 km/h (omologazione L3e) e di trasportare due persone. Nonostante le dimensioni contenute, il G5S ha un telaio robusto costruito con tubi di acciaio ad alta resistenza. Sul fronte dell'ammortizzazione all'anteriore troviamo una forcella telescopica con diametro di 30 mm e un'escursione di 85 mm, mentre al posteriore c'è una coppia di ammortizzatori regolabili con escursione di 60 mm. La frenata è possibile grazie a un impianto con disco anteriore e posteriore, entrambi con diametro di 220 mm, le ruote inoltre sono da 12 pollici.

Come strumentazione troviamo un display LCD da 7" che adatta la luminosità in modo automatico, Cruise Control, sistema Bluetooth per la connessione dello smartphone, accensione keyless con telecomando. Il nuovo YADEA G5S si può avere in colorazione Silver Dust a un prezzo di 4.490 euro f.c., al momento però è attivo l'Ecobonus 2022 con sconti del 30% e del 40%. Il G5S si può avere a 3.385,90 euro f.c. senza rottamazione oppure a 3.017,87 euro f.c. con rottamazione. La variante Utility costa invece 4.690 euro f.c. nella colorazione Milky White.