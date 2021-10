Xpeng sfida Tesla: la P7 arriva in Europa, si parte da 46.000 euro in Norvegia

Se seguite le nostre pagine avete sicuramente già letto della Xpeng P7, berlina elettrica cinese che si pone come nemico numero uno (o quasi) dell'americanissima Tesla Model 3 - anche per le funzionalità di Guida Autonoma. Ebbene la vettura è finalmente pronta a sbarcare in Europa, in un mercato chiave per giunta: la Norvegia.

Non è la prima creatura di Xpeng ad arrivare nel Paese nordico, anzi, la società cinese ha già iniziato le vendite del SUV elettrico G3. La P7 però è un modello ancor più interessante, viste le sue forme accattivanti e il suo carico tecnologico da urlo. Tre le versioni presenti a listino in Norvegia, e sarà interessante dare un'occhiata ai dati di vendita nei mesi a seguire.

La P7 RWD Super Long Range, la "entry level" della gamma, costa a partire da 447.820 corone, circa 46.000 euro al cambio, mentre la 4WD Performance e la Limited Edition - che offre una carrozeria fuori listino e portiere ad apertura verticale - costano circa 52.000 euro e 61.000 euro.

L'arrivo nel vecchio continente ci permette di conoscere anche i dati di omologazione WLTP: grazie a batterie da 80 kWh la P7 RWD promette fino a 530 km di autonomia con un pieno di energia (in Cina la Xpeng P7 sembrava avere più di 700 km di autonomia).

Confermata la presenza del sistema di assistenza alla guida Xpilot 2.5, disponibile per il momento solo in inglese (e ricordiamo che Xpeng sta lavorando alla Guida Autonoma Cittadina come Tesla). Xpeng potrà contare su 17 punti vendita nel Paese e 21 centri di assistenza, per una nazione che conta poco più di 5 milioni di abitanti - segno che Xpeng ha fatto davvero le cose per bene. Non ci resta che aspettare l'arrivo della P7 anche nel resto d'Europa.