Xpeng promette due nuove auto elettriche: una sfiderà la Tesla Model Y

Nonostante i recenti problemi legati a un ex ingegnere Apple, accusato di aver trafugato informazioni riservate dagli USA alla Cina, Xpeng Motors continua la sua marcia trionfale pre-annunciando due nuovi modelli elettrici nel 2023.

Nel vecchio continente la società cinese sta cercando di farsi strada con le nuove P7 e P5, due berline che per caratteristiche potrebbero più o meno essere accostate a Tesla Model S e Model 3, tanto per darvi un'idea. Ora la compagnia ha intenzione di mettere i bastoni fra le ruote alla Tesla Model Y, andando a creare un crossover rivale. Brian Gu, il presidente di Xpeng Motors, ha confermato che una vettura sarà di "classe B" mentre la seconda sarà una "classe C".



Per Xpeng anche la lussuosa P7 è di "classe B", con la nuova vettura però il marchio tenterà di richiamare un pubblico maggiore - dunque con una vettura magari più accessibile nel prezzo. Il secondo modello invece sarà un SUV Crossover a tutti gli effetti, pronto a sgomitare nello stesso segmento del SUV G9 (ufficiale il nuovo SUV Xpeng G9). Gu ha anche assicurato che Xpeng andrà a esplorare un segmento non ancora battuto dalla compagnia, dobbiamo dunque aspettarci davvero un veicolo accessibile a una vasta platea di pubblico.



Nel frattempo si accelera con la produzione dei modelli esistenti: a giugno 2022 Xpeng ha confermato di aver prodotto il suo modello numero 200.000, appena 8 mesi dopo aver toccato quota 100.000. Il primo modello in assoluto a marchio Xpeng è stato prodotto nel dicembre del 2018, capite bene come il brand cinese stia lentamente accelerando le sue linee produttive. A livello commerciale ci sarà ancora moltissimo da fare, soprattutto in Europa, vedremo però cosa sarà in grado di fare la P5 al debutto in Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia (anche se ora gli ordini della Xpeng P5 sono fermi).