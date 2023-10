XPeng presenta un assurdo veicolo a 6 ruote su ispirazione Tesla Cybertruck

Nel recente passato XPeng ha avuto problemi sia con Tesla che con Apple, con un ex dipendente della mela che avrebbe passato informazioni riservate. Ora che le acque si sono calmate XPeng presenta un modello che farà discutere: il Land Aircraft Carrier.

A livello di design notate qualche somiglianza? Bisogna ammettere che gli artisti XPeng non hanno fatto molti sforzi per allontanarsi dal Tesla Cybertruck, anche se poi concettualmente parliamo di un veicolo assolutamente inedito. Il nuovo XPeng Land Aircraft Carrier infatti è una sorta di veicolo futuristico ibrido: ibrido nel senso che a terra è un fuoristrada a sei ruote, può però trasformarsi in un drone da ricognizione per solcare l’aria (effettivamente a questo punto neppure Elon Musk era arrivato...).

Questo drone funziona grazie a 6 rotori ripiegabili e può volare anche con soli 4 rotori, nel caso in cui 2 smettano di funzionare. Per sicurezza è dotato di un sistema multi-paracadute che sopporta fino a 1.000 kg: questo si dispiega attorno ai 50 metri, più vicino al terreno rispetto agli standard di settore che prevedono i 200 metri, in questo modo risulta più stabile.

I due veicoli possono funzionare in maniera assolutamente separata, diciamo che il mezzo di terra è una sorta di “custodia” del drone. XPeng ha costruito questo veicolo volante pensando soprattutto a situazioni di emergenza: è un eVTOL di sesta generazione da usare in situazioni estreme, possiamo dunque immaginare l’XPeng Land Aircraft Carrier in uso presso Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e sanitari di primo soccorso. Non in senso stretto però, visto che nella visione della società cinese il veicolo di terra può trasformarsi in un comodo camper, completo di verandina a scorrimento, sedie richiudibili e tanto altro.

Non sappiamo quando potrebbe essere realizzato questo veicolo, invece il 30 novembre 2023 iniziano le consegne del Tesla Cybertruck, quello originale...