Xpeng P7, la nuova rivale cinese della Tesla sbarca in Europa: guida (quasi) da sola

Arriva sul mercato europeo la berlina cinese Xpeng P7, una nuova ennesima risposta da parte di Pechino a Tesla. Al momento la vettura sarà venduta sui mercati di Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, e avrà un prezzo di partenza (listino olandese) di 49.990 euro.

Si tratta dell'ultima di una lunga serie di vetture molto interessanti provenienti dalla Cina e che oltre ad essere bella esteticamente presenta anche tutta una serie di diavolerie tecnologiche davvero invidiabili.

E' infatti dotata del sistema di guida semiautomatico chiamato “Full scenario” composto in totale da ben 29 sensori, fra cui radar a onde millimetriche, sensori ultrasuoni e telecamere a 360 gradi, tutti gestiti da un software sviluppato internamento da Xpeng.

Durante la guida viene inoltre eseguita una mappatura 3D della vettura che viene effettuata in tempo reale e che permette una ricostruzione pressoché perfetta dell'ambiente circostante.

Tanta tecnologia all'esterno, ma anche all'interno, con due display e un sistema di infotainment di ultima generazione, mentre, per quanto riguarda il pacco batterie, sono tre le versioni previste, leggasi RWD Long Range, AWD Performance e Wing Edition (con le suggestive portiere ad ali di gabbiano).

Nella versione a trazione integrale con due motori elettrici la potenza totale è di 426 cavalli con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. La versione a trazione posteriore, invece, dispone di 266 cavalli e un'autonomia di 576 chilometri con una batteria Long Range.

Sono presenti su tutte le versioni le ricariche veloci con una potenza da 175 kW massima, in grado di ricaricare in 29 minuti l'80 per cento della batteria. "La P7 è l'ultimo perfezionamento della nostra visione di mobilità intelligente", sono le parole di He Xiaopeng, presidente e CEO di XPeng. "stiamo realizzando le tecnologie EV per la guida intelligente più avanzate al mondo per il più grande mercato automobilistico del mondo".

Xpeng ha prodotto di recente anche un'auto volante come un gigantesco drone, e va segnalata anche l'Xpeng P5, l'anti Tesla Model 3.