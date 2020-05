La Xpeng P7 offuscherà la Tesla Model 3? Il confronto punto per punto

Negli ultimi due anni Tesla è stata ultra impegnata a costruire e mettere in funzione a tempo di record la Giga Shanghai, fabbrica cinese che produrrà le vetture da vendere nel Paese asiatico. L'arrivo di Elon Musk è stato a dir poco trionfante, il CEO però dovrà vedersela con concorrenti di rilievo, pensiamo alla berlina Xpeng P7.

Della Xpeng P7 abbiamo già parlato su queste pagine, anche perché è un'auto che promette fino a 706 km di autonomia (solo NEDC, per ora...) e guida autonoma potenziata dall'hardware NVIDIA. Un modello estremamente interessante, ma avrà davvero la capacità di offuscare la Tesla Model 3? Ben Sullins ha pubblicato un video su YouTube in cui mette a confronto le due auto partendo dal prezzo, alquanto simile in Cina.

Al cambio, la Model 3 Standard Range Plus RWD verrebbe 34.603 euro (271.550 Yuan), la Xpeng P7 Long Range RWD invece 33.118 euro (259.900 Yuan), avremmo dunque un leggero vantaggio per la vettura cinese. Passando alle autonomie, la P7 Long Range RWD offrirebbe 405 km secondo gli standard EPA, mentre con la Model 3 Standard Range Plus ne vanta 402 km, una situazione di assoluta parità con i cinesi che probabilmente hanno giocato d'astuzia con i nomi dei loro modelli (quel Long Range potrebbe far pensare a un'autonomia maggiore...).

Parlando di accelerazione, la P7 Long Range accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, la Model 3 invece in 5,6 secondi, sempre nella variante con singolo motore RWD, dunque la tecnologia Tesla in questo senso vince... Impossibile invece determinare un vincitore in capo tech, bisogna ancora testare le potenzialità della P7 su strada, anche se sulla carta vanta più sensori a bordo, sarà dunque una sfida aperta - anche se non sarà facile battere la Model 3 su questo campo.

In conclusione, la P7 potrebbe essere un valido concorrente della berlina americana, di certo però non c'è il gap (né di prezzo, né di tecnologia) che ci si poteva aspettare, le due vetture partono quasi alla pari e il fascino "esotico" di Musk potrebbe avere la meglio...