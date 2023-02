XPENG P7 e G9 in Europa per sfidare Tesla: i prezzi in euro

Il nuovo brand cinese della mobilità elettrica XPENG continua la sua espansione in Europa annunciando l’arrivo del SUV G9 e della nuova berlina P7 nel vecchio continente.

Lanciato in Cina lo scorso mese di ottobre 2022, il SUV G9 offre di base un singolo motore a trazione posteriore da 313 CV, la variante AWD Dual Motor invece arriva a 551 CV e ben 715 Nm di coppia. L’accelerazione 0-100 km/h, nonostante la stazza, può avvenire in appena 3,9 secondi, con entrambe le versioni limitate a 200 km/h. La batteria montata a bordo arriva a 800 V e può caricare fino a 300 kW, significa che la vettura può recuperare fino a 100 km in 5 minuti nelle migliori condizioni di ricarica (colonnina potente, batteria alla giusta temperatura e così via…).

Per ricaricare così dal 10% all’80% la batteria da 98 kWh bastano teoricamente 20 minuti, per un’autonomia totale di 570 km WLTP nella variante RWD Long Range, dati sicuramente interessanti che faranno vendere parecchi G9… Il suo prezzo del resto parte da 57.990 euro nella variante RWD Standard Range, da 61.990 euro nella versione RWD Long Range e da 71.990 euro con la AWD Performance. Attenzione però perché sono i prezzi del Paesi Bassi, in Italia potrebbe costare di più…

Passando alla berlina P7, la potenza di ricarica massima è di 175 kW, la ricarica dal 10% all’80% è dunque possibile in 29 minuti nelle giuste condizioni. La variante RWD Long Range offre fino a 576 km di autonomia WLTP. La versione Dual Motor AWD Performance può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi, mentre l’impianto frenante è affidato a Brembo.

Parlando di prezzi, la P7 RWD Long Range parte da 49.990 euro, ponendosi dunque come concorrente diretta della Tesla Model 3 che ora costa 12.500 euro in meno. La AWD Performance costerà 59.990 euro, mentre la speciale Wing Edition arriverà a 69.990 euro. Come per la G9, sono prezzi in euro praticati nei Paesi Bassi, in Italia potrebbero subire rincari dovuti alle tasse.