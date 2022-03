La XPENG P5 si può ordinare in Europa: l'anti Tesla Model 3 in 4 Paesi europei

Tesla ha un nuovo, pericoloso concorrente in Europa. Se seguite le nostre pagine già conoscete il marchio cinese XPENG Motors, famoso anche per aver affrontato Elon Musk in tribunale per la Guida Autonoma delle sue auto. Ora la nuova XPENG P5 si può ufficialmente ordinare in diversi Paesi del vecchio continente.

Purtroppo fra questi non c'è l'Italia, ve lo diciamo subito, il nostro però potrebbe essere uno dei prossimi mercati del brand. Nello specifico la P5 si può ora pre-ordinare digitalmente in quattro mercati chiave, ovvero Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, tutte nazioni che negli ultimi anni hanno accelerato tantissimo sull'elettrico.



Ognuno di questi Paesi ha un sito web dedicato di XPENG, inoltre a inizio settimana è stata lanciata un'app XPENG per smartphone. Ma di che auto parliamo esattamente? La XPENG P5 è una berlina elettrica super avanzata che fa concorrenza alla Tesla Model 3, mentre la sorella P7 è più simile alla Model S come prezzo e prestazioni.



La P5 vanta il nuovo assistente di guida XPILOT 2.5 con sistema operativo Xmart OS (la Guida Autonoma XPENG supera quella di Tesla?), differente e leggermente castrato rispetto a XPILOT 3.5 disponibile in Cina, sappiamo però che l'Europa ha regole più stringenti in materia. La P5 offre anche una batteria da 66 kWh e un'autonomia stimata di 465 km WLTP.