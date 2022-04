La Xpeng P5 arriva in Europa: ecco quanto costa la berlina anti-Tesla

Per anni Tesla ha dominato incontrastata in campo elettrico, oggi però la concorrenza esiste ed è alquanto spietata, soprattutto proveniente dall'Asia. Ora il produttore Xpeng, che ha già portato in Europa la sua ottima P7, ha svelato i prezzi europei della nuova P5, berlina molto interessante che potrebbe ostacolare la Model 3.

Inizialmente la P5, così come la P7, sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati, pensiamo alla Danimarca, ai Paesi Bassi, alla Svezia dove si può già ordinare la vettura, in Norvegia invece bisognerà aspettare la tarda primavera (Italia ovviamente non pervenuta, al momento). Nei Paesi Bassi la vettura parte da 48.000 euro, dunque meno della Tesla Model 3 che dopo gli ultimi ritocchi è arrivata a costare nel Paese 51.990 euro (Tesla alza i prezzi di Model 3 e Model Y in Italia).

Considerando che in Italia costa tutto di più (sigh!), e che la Model 3 è arrivata a 54.990 euro, è molto probabile che la Xpeng P5 costi di partenza più di 50.000 euro, ma staremo a vedere. Anche se gli ordini sono aperti, Xpeng non è comunque riuscita a specificare una data di consegna. Il configuratore al momento non offre grandi opzioni, si può aggiungere il Pacchetto Luxury con cerchi da 18 pollici, gomme Michelin e un impianto audio a 8 speaker.

Tre le colorazioni disponibili, mentre sul fronte della scheda tecnica abbiamo un'autonomia stimata di 465 km con una batteria da 66 kWh. Molto veloce la ricarica, che può portare dal 10% all'80% in meno di 40 minuti. L'Europa avrà dunque una versione diversa da quella cinese, offerta in doppia batteria 55,9 kWh e 71,4 kWh, sembra che Xpeng abbia optato per una singola variante "di mezzo". Altra differenza: la P5 europea non avrà lo scanner LiDAR che i modelli cinesi invece hanno, anche se sarà comunque presente una suite di Guida Autonoma di Livello 2.