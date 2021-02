Xpeng lancia NGP, la guida autonoma cinese che sfida Autopilot di Tesla

Lo scorso mese di ottobre 2020 Consumer Reports ha stilato la classifica dei migliori sistemi di assistenza di guida, facendoci scoprire diverse alternative valide ad Autopilot di Tesla. Oggi in quella lista entra a gamba tesa la Guida Autonoma di Xpeng.

L’azienda cinese ha passato anni non facili, finita nel mirino di Tesla per una brutta storia di spionaggio industriale - al momento finita un po’ nel dimenticatoio, a dir la verità. Nonostante tutto, la berlina elettrica Xpeng P7 è riuscita comunque ad arrivare sul mercato e ora è appena stata aggiornata con la guida autonoma NGP (Navigation Guided Pilot).

Il produttore ha aggiornato le sue vetture over-the-air implementando oltre 200 ottimizzazioni e lanciando 40 funzioni nuove di zecca. Fiore all’occhiello dell’update però, come abbiamo anticipato, è la guida autonoma, che funziona tramite mappe ad altissima risoluzione. A partire da oggi la Xpeng P7 sarà in grado di cambiare corsia in modo automatico, sorpassare da sola, regolare la velocità in base al traffico, prevenire collisioni ed entrare in autostrada in autonomia seguendo le rampe.

Un pacchetto di funzioni molto simile a ciò che offre Navigazione con Autopilot, l’optional che Tesla offre ai suoi utenti. Nonostante le due aziende siano in guerra per i brevetti della guida autonoma, NGP funziona in maniera totalmente differente da Autopilot e fornisce al conducente una vista a 360 gradi del mondo circostante - mentre Autopilot ricrea in 3D solo ciò che vede frontalmente. Chissà che il sistema non riesca a scalare la classifica 2021 di Consumer Reports...