XPeng G6, il SUV Coupé che sfida la Tesla Model Y: costa 26.000 euro al cambio

Un SUV Coupé per battere la Tesla Model Y sul campo: è ciò che deve aver pensato XPeng Motors durante lo sviluppo del nuovo G6 - che avrà un prezzo alquanto aggressivo in Cina.

In Cina è guerra aperta fra Tesla, che ha anche una fabbrica a Shanghai, e i marchi locali della mobilità elettrica, da BYD a XPeng. Proprio XPeng Motors ha appena lanciato il suo SUV Coupé G6, il cui prezzo di partenza è al di sotto dei 30.000 euro al cambio diretto. Questo nuovo SUV si fregia della nuova piattaforma modulare di XPeng SEPA 2.0, un pianale che permette di creare vetture dal passo compreso fra 1.800 mm e 3.200 mm. Nello specifico XPeng G6 promette fino a 755 km di autonomia (attenzione perché gli standard cinesi sono di manica larga, quando si parla di autonomie) e una ricarica rapida possibile in circa 10 minuti (300 km recuperati in 10 minuti).

XPeng ha aperto gli ordini del G6 già a metà giugno, raccogliendo più di 25.000 prenotazioni in meno di 72 ore; al 28 giugno il CEO He Xiaopeng ha confermato di essere arrivato a 35.000 prenotazioni. Il listino prevede ovviamente diversi livelli e versioni (in basso il dettaglio), con prezzi che vanno da 209.900 a i 276.900 RMB, ovvero da 26.600 a 35.100 euro al cambio diretto. Le prime consegne dovrebbero avvenire già a luglio, dunque non vediamo l’ora di conoscere cosa ne pensano i primi clienti cinesi della vettura.

Ovviamente il confronto con Tesla non è solo sul prezzo ma anche (e forse soprattutto) sui contenuti, XPeng G6 infatti arriva sul mercato pieno zeppo di tecnologia, con gli ADAS gestiti da un avanzato sistema neurale chiamato XNet. Il SUV è equipaggiato con 31 sensori smart (inclusi due LiDAR frontali) e una potenza di calcolo di 508 TOPS grazie a due chip NVIDIA DRIVE Orin-X. Lo schermo centrale da 15” promette un’interazione in stile ChatGPT grazie al Voice Assistant 2.0 di XPeng,