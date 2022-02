XPeng si espande in Europa: il marchio cinese arriva in altri tre Paesi

Tra i nuovi brand elettrici da tenere d'occhio troviamo di sicuro XPeng (per saperne di più: XPeng sfida Tesla con la P7), marchio cinese che sta pian piano ponendo le basi del suo business anche in Europa - con l'aggiunta di nuovi mercati proprio nelle ultime ore.

Presente già in Norvegia dal 2020, XPeng ha appena annunciato l'espansione in altri due mercati europei, ovvero i Paesi Bassi e la Svezia grazie alla collaborazione con due partner locali, Emil Frey nei Paesi Bassi e Bilia in Svezia. Il primo retail store dei Paesi Bassi aprirà già il prossimo mese di marzo 2022, con Emil Frey che si occuperà della rete di vendita e dell'assistenza. A Stoccolma invece è già pronto il primo store del marchio, che aprirà già questa settimana. Bilia si occuperò della vendita e dell'assistenza dei prodotti XPeng attraverso i suoi 58 concessionari e 66 Service Center.

Un'accelerata non da poco per XPeng, che pur essendo presente in Norvegia dal 2020 non ha ancora aperto un retail store nel Paese, cosa che invece ha programmato subito nei nuovi mercati. Ovviamente l'espansione XPeng è solo iniziata, presto arriveranno nuovi mercati in Europa e fra i comunicati delle ultime ore si legge anche la parola Danimarca, individuato come quarto Paese in cui il marchio venderà i suoi ottimi prodotti elettrici.

Manca per forza di cose l'Italia, almeno per ora, considerata ancora indietro sulla mobilità elettrica, con l'espansione delle colonnine e della cultura a zero emissioni però siamo certi che vedremo i prodotti XPeng nel giro di qualche anno. Prodotti fra i quali troviamo anche il nuovo SUV elettrico XPeng G9.