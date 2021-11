XPeng come Tesla: arrivano gli Smart Driving Points ed è subito polemica

La notizia che stiamo per darvi, e che già gira sui media internazionali da qualche ora, solleverà sicuramente qualche polemica. La cinese XPeng ha infatti lanciato un servizio chiamato Smart Driving Points che ricorda incredibilmente il Safety Score lanciato qualche settimana fa da Tesla.

Fra le due società non è mai corso buon sangue, anzi. La compagnia di Elon Musk ha già trascinato la XMotors in tribunale per un sospetto plagio di Autopilot, diventato nelle auto cinesi della XPeng XPILOT 3.0 prima, Navigation Guided Pilot (NGP) dopo. Un sistema che in realtà funziona in maniera differente a quello di Tesla, con più sensori e radar, mentre Autopilot da qualche mese si affida soltanto alle 8 telecamere di bordo (per approfondire: l'IIHS prova il Tesla Vision).

Ora però è lampante come la compagnia cinese si sia ispirata alla controparte californiana: persino la grafica del servizio Smart Driving Points è molto simile a quella usata per il Safety Score da Tesla. Per saperne di più: Tesla ha lanciato il Safety Score per due motivi sostanziali, il primo riguarda la Guida Autonoma Beta riservata solo ai conducenti più attenti, il secondo l'assicurazione Tesla con monitoraggio della guida in tempo reale.

Che l'idea cinese sia diversa nella sostanza? Beh in realtà no... La società asiatica ha ideato gli Smart Driving Points per tenere sotto controllo i propri utenti e non permettere abusi con la Guida Autonoma. Ogni utente parte da un punteggio di 100, il massimo, che si può mantenere solo con una guida assennata. I possessori di almeno 90 punti avranno accesso ai software beta via OTA, tutti gli altri invece dovranno aspettare il reset del punteggio per ripartire da 100, cosa che avverrà ogni 12 mesi.

Al momento il sistema è attivo solo in Cina, sappiamo però che XPeng è sbarcata ufficialmente anche in Europa, più precisamente pensiamo al lancio della Xpeng P7 in Norvegia per ostacolare la Tesla Model 3. Elon Musk si infurierà anche per gli Smart Driving Points?