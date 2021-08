Xos ha presentato un rimorchio in grado di caricare 20 auto elettriche contemporaneamente

Con la diffusione sempre maggiore di autovetture e veicoli completamente elettrici c'è sempre maggiore necessità di colonnine di ricarica. Allo stato attuale delle cose l'infrastruttura non è sempre sufficiente, ma Xos Inc. ha avuto un'idea molto interessante.

La compagnia specializzata nello sviluppo di soluzioni per la mobilità elettrica ha appena presentato l'Xos Hub: si tratta di un rimorchio capace di caricare ben 20 auto elettriche simultaneamente grazie ad una enorme batteria integrata e ai suoi pannelli solari.

Già da tempo la società, precedentemente conosciuta come Thor Trucks, si occupa di realizzare autoarticolati a zero emissioni conosciuti come ET-One per brand come UPS, ma espandere il proprio business è spesso un'ottima strategia. E' in questo modo che Xos ha aperto una divisione denominata "Xos Energy Solutions", la quale ha giusto tirato fuori il rimorchio visibile in calce.



Sotto il guscio esterno si trova un'unità di stoccaggio dalla capacità pari a 700 kWh collegata a ben 10 prese attivabili contemporaneamente. Per il futuro il team ha già in programma di rilasciare un rimorchio da 3,3 kWh con 20 connettori. I ragazzi di Electrek hanno intervistato il CEO della casa, Dakota Demler, che ha parlato della duttilità e della rapidità del sistema.



Per costruire una stazione di ricarica classica ci vuole tempo, e spesso il camion elettrico non è pienamente compatibile con la stessa a causa delle diverse tecnologie in uso dai produttori e dai fornitori di energia. L'Xos Hub in tal senso fa uso di sistemi a 400, 800 e 1200 Amp fin dall'inizio, e bypassa senza alcun problema gli eventuali inconvenienti. I primi prototipi hanno un output di 25 kW istantanei, ma nei prossimi mesi verranno lanciati sistemi a 50 e 150 kW.



Nel frattempo uno studio effettuato sul suolo del Regno Unito ha evidenziato la necessità del governo di investire sull'infrastruttura di ricarica: le colonnine dovranno decuplicare in meno di 10 anni. A proposito di colonnine, una startup scozzese ha pensato ad un'ottima tecnologia: colonnine singole che spariscono nel marciapiede.