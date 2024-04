Xiaomi SU7, il video virale del bagagliaio che non si apre: in 7 per sbloccarlo

Le consegne di Xiaomi SU7 sono iniziate di recente e ha subito suscitato un notevole interesse di massa in Cina, con numeri da record: si parla infatti di circa 100.000 ordini per il Suv di Xiaomi solo nelle prime 48 ore. Tuttavia, pare che questo veicolo non sia esente da problematiche di vario tipo, tra cui l'apertura del bagagliaio.

Anzitutto gli aspetti positivi però: Xiaomi SU7 si distingue per il suo prezzo di partenza molto conveniente di 27.725 euro, la sua potenza impressionante, fino a 673 CV, e la sua efficiente autonomia, dichiarata fino a 830 chilometri secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC la rendono un'opzione molto interessante.

Tuttavia, non tutto è stato privo di intoppi per Xiaomi riguardo alla SU7. I lunghi tempi di consegna, che possono arrivare fino a 7-8 mesi per la versione top di gamma, l'SU7 Max, con due motori elettrici da 673 CV combinati, hanno creato diversi disagi per i clienti. Inoltre, l'azienda ha avuto dei problemi riguardo i rimborsi per coloro che hanno cancellato l'ordine, attribuendo inizialmente il ritardo a un errore da parte dei clienti nella procedura.

Oltre a ciò, si sono verificati numerosi incidenti stradali tra i primi acquirenti dello Xiaomi SU7, suscitando preoccupazioni e richiedendo un'attenzione particolare da parte dell'azienda. Per complicare ulteriormente la situazione, è emerso un video virale che mostra sette persone alle prese con l'apertura del bagagliaio del SUV. L'operazione, apparentemente semplice, si è rivelata sorprendentemente complessa.

Nonostante tutto però, Xiaomi si è dimostrata molto preparata per il lancio di questo veicolo, arrivando perfino a "spaventare" Tesla per l'efficienza con la quale vengono prodotte le unità. La mega fabbrica di Pechino può produrre una SU7 ogni 76 secondi grazie a oltre 700 robot autonomi e riducendo i tempi di produzione fino a tre volte rispetto al lavoro umano. L'azienda punta a vendere 100.000 SU7 nel primo anno e mira a raggiungere 900.000 unità nei successivi tre anni.

Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti oggi su