Xiaomi SU7, ufficiale il lancio: 3 versioni fino a 830 km di autonomia e prestazioni super

Il 2023 dell’automotive si è di fatto chiuso con la presentazione della nuova Xiaomi SU7, la prima auto del colosso cinese. Abbiamo visto dal vivo la SU7 a Barcellona, ora però è arrivato il momento di capire quanto costerà la prima BEV di Xiaomi.

Nel corso di un nuovo evento tenutosi oggi 28 marzo in Cina, il colosso tech Xiaomi ha svelato quale sarà il prezzo (in patria) della nuova SU7. La Xiaomi SU7 in Cina avrà un prezzo compreso tra 215.900 e 299.900 yuan, che al cambio diretto significa da circa 27.000 euro a circa 38.000 euro. Dobbiamo però tenere a freno l’entusiasmo perché i prezzi cinesi non hanno - purtroppo - nulla a che vedere con quelli europei, che includono le spese di trasporto, le tasse di esportazione e altro. Generalmente un’auto elettrica che in Cina costa all’incirca 20.000 euro, in Europa costa almeno il doppio, dunque non ci stupiremmo di vedere il prezzo di partenza della SU7 attorno ai 50.000-55.000 euro.

Tre le versioni a listino per la Cina, probabilmente le stesse che avremo in Europa. La SU7 Standard si presenta con 73,6 kWh di Blade Battery BYD e 700 km di autonomia, architettura a 400 V, guida autonoma Xiaomi Pilot Pro, 220 kW/295 CV con 400 Nm di coppia. Con la SU7 Pro si sale a 94,3 kWh di batteria CATL con 830 km di autonomia (sono autonomie CLTC, in Europa con il WLTP saranno sicuramente inferiori) e architettura a 800 V per una ricarica più rapida. Infine la SU7 Max da 299.900 yuan presenta una batteria CATl Qilin da 101 kWh, sufficiente per 800 km CLTC.

Questa vettura top di gamma ricarica 510 km in 15 minuti di connessione alla rete, accelera da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e raggiunge i 265 km/h di velocità massima. Su questa vettura è presente la guida autonoma avanzata Xiaomi Pilot Max, inoltre la trazione è integrale grazie a due motori da 495 kW/663 CV (combo) con 838 Nm di coppia.

Schede tecniche davvero interessanti che metteranno sicuramente “pepe” a molta concorrenza americana ed europea. Rimaniamo ora in attesa di conoscere maggiori info per il nostro mercato.

