La Xiaomi SU7 è da record: 50.000 ordini nei primi 27 minuti

Sono numeri decisamente da record quelli registrati dalla Xiaomi SU7, la prima berlina elettrica della nota azienda tecnologica cinese, svelata ufficialmente 48 ore fa.

In meno di trenta minuti da quando sono state aperte le vendite, la Xiaomi SU7 ha registrato ben 50mila prenotazioni, un numero a dir poco pazzesco. Ci prepariamo quindi ad una invasione di SU7 nel giro di breve tempo anche perchè la stessa, in Cina, costa meno di una Tesla Model 3, un guanto di sfida nemmeno tanto mascherato, con l'obiettivo di detronizzare la berlina elettrica americana di Elon Musk.

Il marchio cinese sembra puntare su una strategia aggressiva per cercare di farsi un nome nel settore automotive e nel contempo guadagnare importanti quote di mercato. Del resto in Cina, alla luce dell'enorme mole di persone che vive nel gigante asiatico, c'è spazio un po' per tutti nel mercato, ma solo quelli con le spalle più larghe riescono a sopravvivere.

In Cina è infatti in atto da un po' di mesi una guerra dei prezzi sanguinosa, e sono diverse le aziende che negli ultimi tempi hanno chiuso i battenti non potendosi permettere di tagliare i propri listini. Fra i capostipiti di questa strategia troviamo BYD, che ha messo in vendita la sua Seagul ad un prezzo inferiore ad una termica, spiazzando la concorrenza.

Ce la farà quindi Xiaomi SU7 a sfidare a viso aperto i colossi del mercato cinese? Alla luce del boom di ordini di cui sopra la risposta sembrerebbe affermativa. I futuri clienti si sono fatti attrarre da un prezzo di soli 27.500 euro per la versione standard della SU7 (4.000 euro in meno della Model 3), salendo poi di listino con le versioni Pro e e Max, più performanti e con maggiore autonomia.

Nei primi 7 minuti il marchio aveva già raccolto 20mila ordini, e dopo soli 27minuti è arrivata la fatidica soglia dei 50mila: un successo sin qui clamoroso.

