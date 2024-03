Xiaomi SU7, prime consegne a marzo, il CEO: 'Puntiamo a Top 5 settore auto'

A dicembre 2023 abbiamo dato grande copertura la lancio della prima auto elettrica di Xiaomi, la berlina premium SU7. Ora sappiamo quando verrà finalmente consegnata ai primi clienti, e dunque anche quanto costerà.

Le consegne della nuova Xiaomi SU7 dovrebbero iniziare proprio entro la fine del mese in corso, con i prezzi ufficiali che saranno svelati il prossimo 28 marzo - anche se non sappiamo ancora in quali mercati. Di sicuro la vettura sarà disponibile in Cina, ordinabile in 59 negozi situati in 29 città, successivamente però il modello arriverà anche nel resto del mondo. Per Xiaomi la SU7 è stata una “prova di forza” non da poco, la sua presentazione infatti è avvenuta soltanto 1.000 giorni (1.003 per essere precisi) dopo l’annuncio dell’entrata nel settore automotive avvenuto nel 2021, con l’azienda che ha finanziato il progetto con 1,1 miliardi di dollari alla prima tornata e ora si appresta a versarne altri 7,8 miliardi nel corso dei prossimi 10 anni.

Sulle orme di BYD, il CEO Lei Jun ha confermato che Xiaomi vuole entrare nella Top 5 dei produttori automotive nel giro di 15-20 anni al massimo. “Xiaomi sfiderà apertamente Porsche e Tesla, creando una dream car che dia inizio s una nuova era dell’industria automotive”, ha detto Jun. Ricordiamo che la società ha intenzione di produrre quanto prima anche un SUV, del resto la sua piattaforma è parecchio versatile e permette di utilizzare architetture a 400 e 800 V, con configurazioni Single e Dual Motor. A disegnare la SU7 è poi stato Sawyer Li, designer che negli anni scorsi ha contribuito a realizzare la BMX iX e la Circular Vision Concept lavorando per il marchio tedesco per ben cinque anni. Non ci resta che attendere novità per il mercato italiano, dal prezzo all’apertura degli ordini.

