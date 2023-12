La nuova Xiaomi SU7 percorre 800 km con una carica e ha 673 CV di potenza

Dopo aver visto le principali tecnologie della nuova Xiaomi SU7 elettrica, andiamo a scoprire i dati tecnici come potenza e autonomia, tutti svelati nel corso di un importante evento tenutosi in Cina e trasmesso in live streaming in tutto il mondo.

A livello di potenza, la nuova berlina elettrica di Xiaomi che sfida la Tesla Model S e la Porsche Taycan si presenta con una configurazione a doppio motore AWD che eroga in totale 673 CV/495 kW con ben 838 Nm di coppia, dati davvero impressionanti che permettono alla vettura di percorrere lo 0-100 km/h in 2,78 secondi, dunque meglio della Taycan Turbo che fa segnare 2,93 secondi. Lo 0-200 km/h invece viene percorso in 10,67 secondi.

Xiaomi non ha ovviamente dimenticato di implementare un’ottima frenata: da 100 a 0 km/h si va in 33,3 metri, mentre la Taycan Turbo ne impiega 34, possibile grazie a dischi e pinze Brembo. La velocità massima dell’auto è di 265 km/h, superiore ai 260 km/h della Taycan Turbo e i 250 km/h della Tesla Model S.

Ma parliamo di batteria e autonomia: la nuova Xiaomi SU7 vanta una batteria da 101 kWh ingegnerizzata con CATL con architettura da 800 V, sufficiente per percorrere 800 km secondo lo standard CLTC. Sul fronte potenza di ricarica, grazie agli 800 V Xiaomi dichiara 390 km recuperati in appena 10 minuti di connessione, meglio della Tesla Model S Plaid che ne recupera solo 225.

La nuova Xiaomi SU7 è anche estremamente sicura, ha infatti ottenuto le 5 Stelle presso il C-NCAP, l’E-NCAP e il C-IASI. Questo è tutto ciò che sappiamo al momento sulla nuova Xiaomi SU7, attendiamo ulteriori dettagli dal colosso cinese, soprattutto in merito alla disponibilità europea e al prezzo.