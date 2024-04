Xiaomi SU7, non è tutto rose e fiori: 'Azienda perderà 8.700 euro per ogni auto prodotta'

Torniamo a parlare della Xiaomi SU7, l'auto dei record con 100.000 ordini in 48 ore. La berlina elettrica cinese, che punta a "rubare" clienti a Tesla e alla sua Model 3, sta facendo un gran discutere per via di prestazioni super e nel contempo di un prezzo top in Cina di 27.500 euro base.

Attenzione però perchè non è tutto rose e fiori, per lo meno stando a quanto raccolto dall'agenzia di stampa internazionale Reuters. Sembra infatti che Xiaomi perda un bel po' di soldini per ogni SU7 prodotta, precisamente poco meno di 10.000 dollari, o meglio 8.700 euro al cambio.

Se è vero quindi che da una parte Xiaomi ha aumentato il suo valore di 4 miliardi di dollari, con valutazioni superiori a GM e Ford, (55 per la casa cinese contro i 52 e 53 per le due americane) dall'altra parte l'azienda opererà in perdita, per lo meno per tutto il 2024, primo anno di produzione della SU7.

Si tratta di un sacco di soldi perchè facendo un breve calcolo, 10.000 dollari per 100.000 auto fa semplicemente 1 miliardo di dollari. "Manteniamo la nostra visione cauta secondo cui alla fine tutti potrebbero essere dei perdenti" nel segmento auto da 200.000-300.000 yuan (circa 27.500-41.500 dollari), fanno sapere gli analisti di Citi Research.

Citi, calcolando una produzione di sole 60mila unità per il 2024, prevede che alla fine il SU7 alla fine potrebbe generare una perdita netta di 4,1 miliardi di yuan, che al cambio fanno 570 milioni di dollari, con una media di 9.400 dollari per ogni auto.

Perdite a parte, l'azienda si dice fiduciosa di poter conquistare importanti fette del mercato, raggiungendo quindi l'obiettivo di Lei, il carismatico numero uno di Xiaomi, che ha definito quello del SU7 come "l'ultimo grande progetto imprenditoriale" della sua vita.

L'azienda tecnologica, che si appoggia a BAIC per la produzione della sua berlina elettrica, avrebbe chiesto ai fornitori di aumentare la capacità di produzione mensile dei nuovi veicoli a 10.000 unità, "rispetto alle 3.000 di marzo e alle 6.000 di maggio", come fatto sapere dal quotidiano cinese Yicai citato sempre da Reuters.

Al di là delle perdite previste (comunque non da poco), Xiaomi fa sul serio e punta a presentare un SUV entro la fine dell'anno per provare a penetrare uno dei mercati più ricchi della Cina.

