Xiaomi SU7 fa felici gli anti-touchscreen: si può aggiungere una fila di tasti fisici

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa le auto senza tasti fisici sono state penalizzate nei test NCAP. In poche parole i display e in generale i touchscreen vengono considerati troppo pericolosi in quanto possono distrarre il conducente.

E chissà che non si sia ispirata proprio a questa notizia la nota azienda cinese di tecnologia Xiaomi, che di recente è entrata nel mercato automotive con l'interessante SU7, auto che abbiamo potuto vedere dal vivo alla MWC 2024.

I produttori hanno pensato di non scontentare nessuno per quanto riguarda gli interni. In poche parole di default la SU7 prevede un classico touchscreen, ma coloro che preferiscono i cari vecchi tasti fisici, possono optare per una fila di bottoni che si installa alla base dello stesso screen.

Sicuramente un po' old school e demodé, ma comunque più pratici rispetto ai tasti su schermo. Xiaomi ha ovviamente dato ampio spazio alla tecnologia nella propria auto, soprattutto per chi è in possesso di altri dispositivi del marchio che si integrano perfettamente con la vettura.

Lo schermo centrale risulta quindi essere appunto modulare, come spiegato da Lei Jun, il CEO di Xiaomi. Presenta dei punti di attacco magnetici e fisicamente bloccati su quattro lati; in aggiunta troviamo un set di tasti in stile pianoforte con l'aggiunta di una manopola del volume, la cosiddetta docking unit, che si monta sul bordo inferiore dello stesso schermo (la vedete qui sopra in foto).

Secondo quanto fatto sapere da Jun non è da escludere che in futuro possano essere aggiunti altri componenti simili alla SU7, anche se al momento non vi è alcuna certezza. La soluzione di Xiaomi sembra quindi soddisfare due mondi che si scontrano: da una parte quelli più votati alla modernità, secondo cui i tasti fisici appartengono ormai ad un'epoca superata; dall'altra quelli che invece considerano i touch screen troppo confusionari e “distraenti”, e che preferiscono di gran lunga i vecchi “tastoni”.

L'idea di Xiaomi permette così di soddisfare le due metà della mela senza compromettere il design della stessa SU7 tenendo conto la fila di pulsanti va agganciarsi allo schermo come il frontale di un vecchio lettore cd per auto di inizio anni 2000: chissà che altri produttori non possano prendere spunto

